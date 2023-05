Bien dans ses pattes. Le guide pour bien accueillir son chien

Un guide complet écrit par une experte vétérinaire connue du grand public pour prendre soin de son chien et vivre en harmonie avec lui. Un guide complet sous les conseils d'une vétérinaire renommée, Laetitia Barlerin. De l'adoption aux premiers jours du chiot au sein du foyer, de sa santé et de son éducation en passant par les astuces pour partir sereinement en vacances avec son chien. En bonus, des podcasts ponctuent chaque chapitre et des fiches détaillées sur les races de chien sont présentes en fin d'ouvrage !