Les enquetes de l'inspecteur higgins - tome 49 - l'arme d'isis

Mondialement connu pour ses romans sur l'Egypte ancienne, Christian JACQ nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard hors du commun. Un couple très uni, Onnofrio et Isis Seatwell, a fondé l'Egyptian Center pour développer un projet original : enseigner les valeurs de l'Egypte pharaonique, qu'il s'agisse de philosophie, d'économie ou d'harmonie sociale. Le centre attire des étudiants du monde entier, mais aussi de nombreuses critiques. En raison d'une maladie bénigne de Hawk, le petit garçon du couple, Onnofrio se rend seul à l'anniversaire de son frère Stormy, un géant roux qui possède une propriété exceptionnelle au bord de la Tamise. Ces festivités démesurées rassemblent plus d'une centaine d'invités de la meilleurs société. Onnofrio ne rentre pas chez lui. Isis s'inquiète. Accident, fugue, enlèvement ? Un ami de Higgins lui demande de s'occuper de cette affaire. Qui aurait voulu faire disparaître Onnofrio, devenu gênant en raison de sa popularité ? Le témoignage de la soeur d'Isis, également compagne de Stormy, est capital. D'après elle, Onnofrio a été kidnappé par trois hommes dont elle donne les noms. En vérifiant cette déclaration, Higgins va découvrir une redoutable association de malfaiteurs qu'il devra démanteler à ses risques et ses périls. Deux questions fondamentales : pourquoi a-t-on enlevé Onnofrio et où se trouve-t-il enfermé, en espérant qu'il soit encore vivant, ce que veut croire Isis ?