Fox et moi

Dans ce récit autobiographique composé de 21 chapitres principalement écrits à la première personne, Catherine Raven frôle le roman documentaire. Elle nous raconte l'histoire d'une jeune femme, d'elle-même, qui s'est octroyé la liberté de vivre dans un chalet modeste, loin du reste du monde et d'une société dans laquelle elle ne parvient pas à s'ancrer, malgré ses tentatives. Animée par un besoin puissant de solitude, de paix et d'authenticité, la jeune femme préfère la compagnie des livres, des arbres et des animaux à celle de ses semblables. Et puis, comme un accord tacite, elle rencontre Fox, tous les jours, à la même heure. Petit à petit, un lien très fort va se tisser entre la jeune femme et le renard. Par-delà l'insolite ils vont s'apprivoiser, une amitié va naître. Une amitié peu ordinaire qui permettra à la jeune femme, guère accoutumée à faire l'épreuve de l'attachement, de replonger au plus profond d'elle-même. Un roman libre, pur, qui nous incite à reconsidérer entièrement notre rapport à la nature, à la société et ses normes, pour mieux se recentrer sur notre nature profonde.