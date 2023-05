Juliette Tome 19 : Juliette en Floride

Juliette part retrouver sa grand-mère en Floride. C'est sa meilleure amie, Gina, qui l'accompagne. Au départ, les deux amies seront déçues d'apprendre qu'elles ne visiteront pas les parcs thématiques. Par contre, elles changeront rapidement d'idée en faisant la connaissance de Cole. En effet, le père de celui-ci est ranger dans le Parc national des Everglades, une réserve faunique qui se situe au sud de l'état. C'est donc en compagnie de l'adolescent qu'elles découvriront cet endroit exceptionnel où les alligators se partagent le territoire avec les panthères de Floride, plusieurs espèces de tortues et de serpents, des pythons birmans et... des humains aux agissements pas toujours louables. Voici une aventure où le danger côtoie la plage, le divertissement et la découverte d'une faune et d'une flore uniques au monde.