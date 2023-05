Après "Joie" et "Tristesse", Emma Adbåge, l'illustratrice suédoise à l'univers si caractéristique, s'est de nouveau alliée à l'autrice Lotta Olsson, pour disséquer avec subtilité la psychologie enfantine, en explorant cette fois-ci l'une des émotions les plus courantes chez les plus petits : la peur du noir.