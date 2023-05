Interroger le rôle géopolitique des religions au XXIe siècle n'est pas seulement revenir sur les conquêtes territoriales qui les ont vu s'étendre, sur les relations entre le politique et les autorités religieuses, ou sur l'influence que ces groupes peuvent avoir eu dans la construction des cultures et des nations. Il s'agit d'interroger comment, sur tous les territoires de l'espace mondial, se complètent, coopèrent ou s'opposent les religions entre elles, les religions et les acteurs politiques, et concevoir les groupes religieux comme des outils d'influence politique et économique. Les religions sont un outil de la mondialisation autant que des nations, de l'économie comme des cultures : elles poussent un certain nombre d'Etats à réagir à leurs idées et à leurs pratiques. Les religions sont des outils de conflits, de coopérations et d'influence : elles sont, à leur échelle, des instruments de puissance.