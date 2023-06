Vampyria America - Livre 1

Six desperados sans rien à perdre. Une mission à haut risque dans le plus grand nid de Vampyres des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Depuis trois siècles, les nobles vampyres de la Vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, treize jeunes mortels venus des Treize Colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ces " débutants " donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. La prise d'otages du siècle commence ce soir. Ils sont six et ils se nomment les Desperados, parce que les suceurs de sang leur ont tout arraché. Guidés par une mystérieuse sorcière, ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible : séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir vampyrique. De cette mission suicide au coeur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les six, mais aussi celui des Amériques entières. Dans sa nouvelle saga VAMPYRIA AMERICA, Victor Dixen peint une Amérique figée dans un âge baroque éternel. Il compose un western crépusculaire haletant : une fresque épique et romantique, peuplée de monstres et de merveilles.