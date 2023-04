Nature et parure

Dans la vallée de l'Omo, berceau de l'humanité, au sud-ouest de l'Ethiopie, les Suri parent presque quotidiennement leurs corps nus des plus belles matières que la nature a à offrir : collier en branchages et écorces, couronnes de fleurs, fruits ou graines, peintures végétales... Véritable terrain de jeu et d'expérimentation, les femmes et les hommes deviennent eux-mêmes une création artistique propre, en symbiose avec leur terre. Hans Silvester nous invite à découvrir au fil des pages cette tradition qui confère à l'environnement son caractère sacré si puissant. L'inventivité esthétique des Suri sublimant les peaux et les allures offre un témoignage vibrant de leur culture, à l'heure du changement climatique qui menace leur paradis perdu. Le talent de Hans Silvester révèle ainsi toute la beauté de ces corps magnifiés et l'intensité du lien ancestral à la nature, comme une déclaration à un monde voué à disparaître. Né en 1938 en Allemagne, Hans Silvester réalise ses premières photographies à l'âge de douze ans. Les nombreux voyages en Ethiopie de ce défenseur inconditionnel de la nature ont donné lieu à plusieurs livres publiés aux Editions de La Martinière, parmi lesquels Omo. Peuples & design (2008), Ethiopie. Les peuples de l'Omo (2009), Les Habits de la nature (2013) et Pastorale africaine (2015). Né en 1960, Eric Fottorino est écrivain et journaliste. Fort de ses 25 années passées au quotidien Le Monde, dont il assure la direction de 2007 à 2011, il cofonde l'hebdomadaire Le 1 et les trimestriels America, Zadig et Légende. Il est également l'auteur de nombreux livres salués par la critique et signe ici sa troisième collaboration avec Hans Silvester aux Editions de La Martinière après C'était ailleurs (2006) et Au gré du vent. Les cerfs-volants du monde (2008).