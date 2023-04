Les Morts et le journaliste

Peu de livres ont en même temps un effet physique, moral et intellectuel sur les lecteurs. Peu de livres vous bousculent par leur honnêteté et leur pertinence. Ce livre, brutal et nécessaire, est l'un d'eux. Il parle de la vie de trois personnes qui ont un jour décidé de témoigner et de leur mort, conséquence de ce témoignage. A partir de l'assassinat de trois de ses sources, Óscar Martínez, l'un des reporters les plus courageux de l'Amérique latine, mène une réflexion unique sur le journalisme, un métier qui donne un immense privilège et une énorme responsabilité : être témoin du monde au premier rang, même si parfois le spectacle est terrible. Ce livre sur l'un des endroits les plus violents de la planète ne donne pas d'explications, il n'est qu'une histoire qui a amené le journaliste à comprendre ce qu'il a vu, raconté, choisi, raté pendant 13 ans, ce qui lui a permis de s'enfoncer volontairement dans ces abîmes, et les conséquences de cette immersion. Peu de livres sont capables de relier avec autant de puissance le doute et le courage, le risque et la justesse, le sort d'un paysan salvadorien et l'importance d'un métier universel, la vie et la mort. Ce livre le fait.