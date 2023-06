Ranking of Kings T08

Le parcours riche en émotions et en aventures d'un petit prince sourd-muet à la conquête du monde ! Après un entraînement intensif auprès de Despa, Bojji est prêt à retourner dans son royaume et à montrer à ses sujets combien ses efforts l'ont rendu plus digne de son statut. De son côté, la reine Hiling fait face à son fils, Daida, qui semble étrangement différent... Et pour cause : le roi Bosse a en effet pris possession de son corps ! Sous le choc de cette révélation, la reine perd connaissance et, tandis qu'elle est ali- tée, une horde de bêtes enragées s'introduit dans le château afin de l'assassiner... Dorshe, le fidèle protecteur de Hiling, arrivera-t-il à tenir sa promesse ? Suivez un petit prince désarmant de gentillesse dans son apprentissage de la vie ! D'abord publié en amateur sur Internet, Ranking of Kings a créé un tel engouement qu'il a été repéré par l'un des plus grands éditeurs du Japon, puis adapté en anime. Sous ses aspects enfantins, cette attachante histoire cache une étonnante profondeur. Quel que soit votre âge, vous saurez y puiser réconfort et courage !