Microfermes. Le maraîchage bio à échelle humaine

Pour bien vivre de sa production de légumes, un hectare suffit. La méthode de maraîchage bio-intensif sur petite surface, développée par Jean-Martin Fortier, permet de produire des légumes bios en quantité et en qualité, tout en respectant la biodiversité et le confort de vie de celles et ceux qui travaillent. Mais pour y parvenir, il ne s'agit pas seulement de faire pousser des légumes, il faut également savoir planifier, organiser ses cultures et être un bon gestionnaire au quotidien. Jean-Martin et huit maraîchers et maraîchères professionnels, qui appliquent sa méthode, donnent ici toutes les clés pour créer, gérer et rentabiliser sa microferme. On découvre leur parcours depuis l'acquisition d'un terrain jusqu'à la mise en vente des légumes récoltés, en détaillant le modèle économique, les investissements nécessaires, la planification culturale et la gestion d'équipe. Astuces et conseils sont également dévoilés, pour cultiver bio comme les pros ! Jean-Martin Fortier a mis au point une méthode de production bio-intensive pour petites surfaces. Son efficacité lui a valu un très grand succès, non seulement au Canada où il vit, mais également aux Etats-Unis et en Europe. Il a fondé l'Institut jardinier-maraîcher où il forme les futurs exploitants, dans l'idée de favoriser la transition agricole mondiale. Il est également l'auteur chez Delachaux et Niestlé de la collection Les guides du jardinier-maraîcher. Aurélie Sécheret est journaliste spécialisée dans la transition écologique et agricultrice urbaine engagée dans la lutte contre la précarité alimentaire. Elle développe des projets d'agriculture de proximité, au sein de l'association Veni Verdi, en créant avec les habitants des jardins partagés et maraîchers, des poulaillers, des haies comestibles et des vergers au coeur de quartiers populaires. Pierre Nessmann, issu d'une famille de maraîchers strasbourgeois, est diplômé de l'Ecole d'Horticulture de Genève (Suisse). Depuis plus de 40 ans, il partage son temps entre son métier de jardinier-paysagiste et ses activités de journaliste. Il est l'auteur chez Delachaux et Niestlé de Mon jardin s'adapte au changement climatique et du Potager de père en fils.