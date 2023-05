Danemark, Suède. Edition 2023-2024

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le Danemark, des paysages à l'aquarelle et des villes pimpantes avec des Danois heureux, adeptes du bien-être. La Suède, une nature harmonieuse depuis les campagnes de Scanie jusqu'aux forêts baignées par les aurores boréales du Grand Nord. Dans Le Routard Danemark, Suède, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (vivre la chaude ambiance des bars et restos de Nyhavn, au coeur de la plus méditerranéenne des villes nordiques, admirer l'une des plus belles collections au monde des oeuvres de Gauguin à la Ny Carlsberg Glyptotek... .), des visites (admirer les oeuvres du musée d'Art moderne de Louisiana, superbement situé face au grand bleu de l'Øresund, visiter le château de Kalmar, la plus belle des forteresses de la dynastie Vasa ...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 40 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Danemark et la Suède hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.