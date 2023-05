Notre secret... ; Le goût de ses lèvres

Notre secret... , Maureen Child Rick est de retour... Lorsque la rumeur parvient jusqu'à elle, Sadie sent son coeur se serrer. Le moment qu'elle redoutait depuis trois ans est arrivé : elle va devoir affronter Rick, son amour de jeunesse. Car il ne fait aucun doute que dans une ville aussi petite que Royal ils seront bien obligés de se croiser. Comment, dans ces conditions, va-t-elle faire pour lui cacher son précieux secret ? Le goût de ses lèvres, Dani Wade Comment son patron ose-t-il lui ravir un baiser ? Surprise par cet assaut inattendu, Jasmine sent une colère indicible s'emparer d'elle. Royce la pense-t-il à sa disposition, sous prétexte qu'elle travaille pour lui ? Si, jusque-là, elle a ignoré les regards appuyés de Royce et ses reproches injustifiés, désormais la coupe est pleine. Ce baiser - si fougueux et sensuel soit-il -, Jasmine entend bien le faire payer à Royce. Sur-le-champ. Romans réédités