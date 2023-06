Le Jura... à pied. réf D039

Avec plus de 250 000 hectares de forêts, on trouve dans le Jura l'une des plus vastes forêts naturelles de moyenne montagne de France. Ce topoguide propose 46 randonnées à travers un territoire vert aux différentes formes : des feuillus des plaines de la forêt de Chaux aux résineux d'altitude de la forêt du Risoux. Du côté de Lons-le-Saunier, le randonneur pourra se promener dans le cirque de Baume et découvrir grottes et cascade autour d'un des plus beaux villages de France.