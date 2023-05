Petite histoire de Clément V

Pape maudit par les templiers, créature de Philippe le Bel, népotique et corrompu, faible et influençable : l'histoire n'a pas été tendre pour Clément V, qui a gouverné l'Eglise de 1305 à 1314. Gascon d'origine, ancien archevêque de Bordeaux et resté profondément attaché à sa région et à sa famille, il est le premier à avoir séjourné à Avignon. Est-il pour autant responsable du long exil de la papauté dénoncé par les Italiens ? S'est-il vraiment soumis aux volontés du terrible Philippe le Bel ? A la lumière des recherches récentes, ce livre propose une relecture d'un pontificat de combat, à un moment crucial pour une Eglise confrontée à la puissance grandissante des puissances laïques, à l'éclatement politique de la Chrétienté, à l'échec des entreprises de croisade, à la multiplication des contestations. Sans chercher à le juger, il suit les efforts d'un pape pour préserver son autorité dans un monde en mutation.