Innocentes passions. Passion au haras ; Une mariée en héritage

Elles sont innocentes... et d'autant plus désirables... Passion au haras Camilla est désespérée le jour où le haras Alvarez tombe entre les mains de Matías Navarro. Incapable d'abandonner ses chevaux, elle se déguise en garçon d'écurie et se fait embaucher par Matías. Hélas, celui-ci ne tarde pas à découvrir la supercherie, et exige alors de Camilla qu'elle joue un nouveau rôle dans le haras : celui de son épouse ! Une mariée en héritage Pour toucher son héritage, Diego n'hésite pas à enlever la fiancée de son frère ! N'est-il pas réputé pour être impitoyable ? Mais alors qu'il attendait que la belle Liliana s'insurge, il est sidéré de voir qu'elle se plie à ses exigences, en l'épousant. En fait, c'est Diego qui est bientôt pris au piège, dans ce mariage forcé. Car sa douce promise éveille en lui des sentiments qu'il s'est toujours interdit d'éprouver... Romans réédités".