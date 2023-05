Juste une nuit d'amour ; Une passion inattendue

Juste une nuit d'amour, Brenda Jackson Une seule nuit dans les bras de Maverick, son ami "avec bénéfices" , et voilà Sapphire enceinte ! Tandis qu'elle s'interroge sur son avenir, elle subit l'atroce chantage de son père, qui exige qu'elle épouse l'homme qu'il a choisi pour elle, servant ainsi ses intérêts financiers ! Sapphire hésite : doit-elle se marier avec Maverick, comme il le lui a proposé pour le bien de leur enfant, alors qu'il n'a jamais été question d'amour entre eux ? Une passion inattendue, Kerri Carpenter Depuis quelque temps, Riley ne voit plus Sawyer de la même manière... Son ami de toujours - qui n'est autre que son patron au journal Bayside Bugle - lui donne désormais des papillons dans le ventre ! Or Riley sait qu'elle ne doit surtout pas avouer ses sentiments à Sawyer car cela pourrait compromettre leur collaboration tout en brisant leur précieuse amitié...