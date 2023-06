Les bienfaits insoupçonnés de l'argile. Peau, articulations, infections, digestion... Se soigner autrement au quotidien

Dans ce guide pratique, découvrez les bienfaits insoupçonnés de l'argile et accédez à une meilleure compréhension de ce qu'elle est exactement et de l'étendue de ses applications au quotidien. Le Dr Charrié et le Dr Rautureau, forts de longues années d'expérience et données scientifiques et solides à l'appui, vous délivrent toute la richesse et le potentiel de cette ressource dans le soin personnel, quotidien, préventif ou encore réparateur (des petits symptômes aux épidémies). Car l'argile a non seulement une activité anti-microbienne, mais elle est aussi anti-inflammatoire, cicatrisante, anti-infectieuse... Accédez grâce à ce livre à toutes les solutions qui s'offrent à vous, de manière très claire : indications, contre-indications, posologies adaptées à chaque profil et usage, modes d'emploi concrets, les argiles les plus simples à utiliser et à se procurer (notamment l'argile verte illite).