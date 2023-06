Lucius et le Dragon d'or

- Les tribulations de Lucius, Ambiorix et Nawu au coeur de la Rome antique, entre monuments somptueux et ruelles sombres et malfamées - Le 3ème Etincelles de Jean-Luc Marcastel qui revient avec la légende d'une fille-dragonne venue de l'Extrême-Orient Une délégation du lointain pays de Sérique vient de se faire attaquer à l'entrée de Rome. Lucius doit absolument retrouver les coupables, sinon son père, questeur de Rome, sera tenu pour responsable. La piste qu'il suit avec son meilleur ami Ambiorix le conduit vers un ancien gladiateur, qui ordonne à ses hommes de pourchasser ces deux jeunes trop curieux. Courant à perdre haleine dans les rues de Rome, Lucius et Ambiorix savent qu'ils ne pourront leur échapper bien longtemps. C'est alors que leurs poursuivants tombent un à un. Une mystérieuse jeune fille à la force surhumaine vient de les sauver d'une mort certaine. Qui est-elle ? Pour le savoir, il faudra que Lucius aille jusqu'au bout de son enquête pleine de surprises...