Systra, Tome 2. Tome 2

Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si Callie et Kaya ont réussi à échapper à la terrible loi Systra, en Amérique, les sanglantes purges imposent une terreur qui ne tient compte ni du genre ni de l'âge. Depuis la disparition de leurs parents, Tessa veille sur son petit frère, Nolan, comme sur la prunelle de ses yeux. Seulement, à la Nouvelle New York, le danger est partout et quand Tessa décide de récupérer les points de mauvaise conduite de Nolan, injustement attribués, c'est sans surprise qu'elle voit son nom apparaître pourla prochaine purge. La mort ou la fuite en terre hostile. Elle est prête à tout pour lui. Il est toute sa vie.