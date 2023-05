Honneur ou scandale

Série "Relations privées" - Tome 1/3 Une passion à couper le souffle : voilà ce qui attend Amy, Bea et Clare... "Je veux que vous ruiniez ma réputation". Face à la requête de Luca Albizzi, roi de Vallia, Amy reste un moment interdite. Directrice d'une agence de relations publiques, elle a pour objectif de redorer l'image des puissants, de bâtir des épopées à la hauteur des ego de ses clients. Jamais encore on ne lui avait demandé de créer un scandale de toutes pièces ! Mais comment refuser un tel défi lancé par le plus mystérieux des hommes ?