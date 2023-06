Banquise-samo en colere gs

SERIE : Les petits amis de la banquise Samo, Oli, Ima, Maja et Edi habitent sur la banquise. Ils vivent de drôles d'aventures, font de joyeuses rencontres et sont toujours là pour s'entraider ! TITRE : Samo est en colère - NIVEAU fin GS Qui crie comme ça ? C'est Samo ! Il n'a pas l'air content aujourd'hui. A-t-il mal dormi ? A-t-il perdu son jouet favori ? Ses amis ont toujours des solutions pour lui redonner le sourire ! Niveau fin GS : Je découvre les lettres et les mots. Des histoires à lire à deux : l'enfant lit certains mots, le parent lit l'histoire. Des aides à la lecture, des jeux pour valider la compréhension du récit et un dico-imagier.