Le shintô. Une introduction à l'histoire, aux concepts et aux pratiques de ce culte venu du Japon

Le shintô, de ses possibles origines jusqu'à aujourd'hui Le shintô est récemment l'objet d'un intérêt, profitant notamment de l'attrait durable et toujours grandissant qu'exerce la société japonaise. Aussi, face à la crise écologique qui frappe la planète, certains, aussi bien issus de la sphère shintô que d'autres, réaffirment la valeur de ce système religieux qui serait un modèle d'harmonie avec la nature. Le shintô est souvent décrit comme un culte immuable au fil des siècles. Mais le présent ouvrage s'évertuera à montrer combien le shintô est au contraire profondément marqué par l'histoire et la politique, et à quel point il se pare de nouvelles dimensions au fil des époques, avec des pratiques très disparates. En somme, il existe bien plus une pluralité de shintô, qu'un seul et même shint ? . C'est cette diversité souvent négligée que le présent ouvrage s'efforcera de présenter de manière synthétique afin que l'on se rende compte que, comme toute tradition, le shint ? est le résultat d'inventions successives au gré des changements qui habitent l'histoire de l'archipel japonais.