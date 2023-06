Kelvingrove Art Museum, architectures de Charles Rennie Mackintosh, le maître de l'Art nouveau écossais, Burrell Collection, rives de la Clyde en pleine métamorphose, street art et théâtres, pubs et salles de concert vibrants, échappée à Loch Lomond ou à Stirling Castle : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier- Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des activités pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Glasgow !