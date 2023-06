Agenda pixels à colorier 2023-2024

Une année pleine de créativité ! Voici un agenda 100% coloriages pixels pour occuper les mains des enfants et éveiller leur imagination ! Au fil des jours, ils pourront noter leurs devoirs et les événements de l'année, personnaliser leurs cahiers grâce aux 2 planches de stickers et réalisé des coloriages pixels pour des moments de détente et de créativité ! Une fois l'année finie, l'agenda terminé restera un beau souvenir entièrement personnalisé de leur année.