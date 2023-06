Désir sous le soleil - Le choix d'Aleksandra

Désir sous le soleil, Janice Maynard En voyant Maria tomber sous le charme de Gabriel Montoro, l'un des plus redoutables play-boys de Miami, Alex sent une émotion inconnue naître en lui. Ce mélange de douleur et de colère... de la jalousie ? Un sentiment malvenu, car l'importante mission qui l'a conduit auprès de la famille royale lui interdit la moindre distraction. Maria lui est défendue, il n'a donc plus qu'à s'y faire... ou à briser toutes les conventions pour la faire sienne. Le choix d'Aleksandra, Jennifer Hayward Princesse ou roturière ? Depuis qu'elle a découvert que son père était le roi d'Akathinie, Aleksendra ne sait que faire. Rester auprès de sa mère ou prendre ses fonctions de princesse, comme le lui ordonne Aristos - le premier conseiller de la couronne ? A écouter cet homme impitoyable, elle pourrait goûter à l'existence dont elle rêve ! Une vie bien éloignée de celle qu'elle connaît actuellement, et qui lui ferait surtout côtoyer le ténébreux Aristos... Romans réédités