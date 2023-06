Une offre si tentante - La fille de Riley Cooper

Une offre si tentante, Nicki Night Ivy a une vie déjà bien remplie : elle est à la fois conseillère financière et influenceuse sur les réseaux sociaux. Mais quand le producteur Jordan Chambers lui propose d'animer une émission de télévision, elle ne peut résister à une telle offre... ni à celui qui la lui propose ? ! Bien que Ivy sache parfaitement qu'il ne faut jamais mêler travail et plaisir, elle succombe bientôt à la tentation entre ses bras... La fille de Riley Cooper, Carrie Nichols Face à Riley, Meghan se croit victime d'une hallucination. Que fait son amour de jeunesse à Loon Lake, six ans après leur rupture ?? Troublée par ces retrouvailles inattendues, Meghan se promet de ne pas laisser Riley lui briser le coeur à nouveau... Mais a-t-elle seulement le droit de le tenir à distance, alors qu'elle a enfin l'occasion de lui présenter leur fille ??