Fragments d'horreur

Un homme volage prisonnier de son futon, une maison classée au patrimoine national dont l'antique charpente semble habitée par un esprit lascif, un cheveu de sorcière tranchant comme une guillotine ensanglantée ou encore une femme obsédée depuis l'enfance par les scalpels et les éviscérations... Junji Ito sème les graines du cauchemar dans ce recueil composé de huit contes délicieusement horrifiques dont six publiés pour la première fois en français. Cette édition bénéficie d'une préface d'exception par Joan Lainé et d'une analyse en fin d'ouvrage par Morolian, spécialiste francophone de l'auteur.