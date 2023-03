L'armée de l'invisible

Linda Lê, auteur d'une oeuvre récompensée par de nombreux prix, est décédée en mai 2022. Ce livre constitue un hommage à son oeuvre en recueillant les articles qu'elle a écrit pour le site En attendant Nadeau. Linda Lê, écrivaine française d'origine vietnamienne, est longtemps restée une auteure peu connue du grand public malgré un succès critique indéniable et les nombreuses récompenses que son oeuvre a reçu : prix de la Vocation, prix Renaissance de la nouvelle, prix Fénéon, prix Wepler, prix Renaudot Poche et le prix littéraire Prince Pierre de Monaco pour l'ensemble de son oeuvre qui lui est décerné en 2019. Auteure de romans, de nouvelles, d'essais elle a aussi livré, tout au long de sa vie, une oeuvre critique. C'est qu'elle était une lectrice passionnée tout autant qu'une auteure exigeante, et qu'en elle et dans son oeuvre ses lectures et ses écrits se répondaient. La lecture lui était une expérience aussi profonde que l'écriture, et tout en réfléchissant longuement au métier d'écrivain, à la langue, à la littérature, elle s'est penchée sur les oeuvres des autres, dont elle a tiré de très nombreuses chroniques. Elle lisait vraiment et ses chroniques ne sont pas un exercice marginal ; elles font réellement partie de son oeuvre. Cet ouvrage offre au public les chroniques qu'elle a écrites, dès la fin des années 1980 et jusqu'à sa mort, sur le site En attendant Nadeau. Des chroniques justes, pertinentes, par quelqu'un pour qui la lecture a été une expérience existentielle.