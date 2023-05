Babylon Berlin. Tome 2, La mort muette

Berlin 1930. Dans les célèbres studios de Babelsberg, l'actrice Betty Winter est tuée par la chute d'un projecteur lors du tournage de son premier film parlant. Le commissaire Gereon Rath ne croit pas à l'accident. Et une deuxième actrice est bientôt retrouvée morte... sans cordes vocales. L'enquête conduit Rath chez des producteurs de films rivaux, dans le quartier chinois et les bas-fonds berlinois, tandis que la police doit gérer des bagarres entre nazis et communistes. Lorsqu'il se retrouve en plus mêlé à un chantage politique et que son ex-petite amie et assistante tente un nouveau rapprochement, tout menace de s'effondrer pour le policier cocaïnomane. "L'écrivain de Cologne livre un nouveau page-turner, brillant et palpitant". Der Spiegel Né en 1962 près de Cologne, passionné d'histoire, Volker Kutscher a été journaliste avant de se tourner vers le roman policier. Babylon Berlin a été traduit dans plus de vingt pays.