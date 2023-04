Le rapport à la maternité questionné à travers les yeux d'Elise qui, suite à un déni de grossesse, doit se préparer en accéléré à devenir maman. Entre sa mère, son mari, sa meilleure amie, un reborn baby et son vrai bébé, Elise est entourée et épaulée. Mais il y a un intrus... et ce n'est pas forcément celui qu'on croit ! Elise et Romain forment un couple heureux : bons jobs, un appartement, une vie ponctuée par le déjeuner du dimanche avec Mina, la mère d'Elise. Jusqu'au jour où Elise se découvre enceinte. Pas question de garder cet intrus, elle n'a jamais voulu d'enfant. Elle va avorter. Mais à la consultation, Elise découvre qu'elle est enceinte de sept mois. Terrorisée, elle s'enferme dans le mutisme. Pour éveiller en elle l'instinct maternel, Romain lui offre un reborn baby. Et Mina s'installe chez eux pour apprendre à sa fille les gestes d'une mère sur ce bébé de silicone, si semblable à un vrai, si rassurant. Tout semble rentrer dans l'ordre, le ventre d'Elise grossit soudain. Mais à la naissance, Elise ne parvient pas à créer de lien avec son véritable enfant. Tom est "trop vivant', il l'inquiète. Plus Elise doute d'elle, plus son attachement au reborn se renforce. La mère parfaite, c'est Mina, qui prend le relais de sa fille auprès de son enfant malgré les réticences de Romain. Au fil des jours, tandis que Tom se laisse dépérir aux côtés du reborn immuable, les rôles de chacun deviennent de plus en plus confus, jusqu'à ne plus savoir ce qui se joue réellement... L'intrus n'est pas forcément celui qu'on croit.