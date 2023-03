Le Déclic. Edition 40 ans du chef d'oeuvre de Manara, Edition collector

Pour son 40e anniversaire : une édition enrichie (disponible en version simple et en version collector) d'un monument de l'érotisme. A l'origine, une découverte capitale, un remède infaillible contre l'impuissance, un petit appareil qui agit sur le cerveau. Un simple boîtier muni d'un curseur pour régler l'intensité du stimulus. Une découverte qui excite les sens... et attise les convoitises. Changement de propriétaire, changement de finalité : l'objet miracle devient un jeu... Retrouvez le premier tome du Déclic de Manara, chef-d'oeuvre incontournable de la bande dessinée érotique, dans un écrin spécial pour célébrer le 40e anniversaire de sa première publication. L'ouvrage est ainsi proposé en version noir et blanc et en version couleur, complété d'un appareil critique expliquant les coulisses de la création et de la publication de cette histoire mythique, et enfin agrémenté d'une imposante galerie d'images créées par Manara au fil de ces quatre dernières décennies mettant en scène la sculpturale Claudia Cristiani (couvertures pour des éditions étrangères, commandes pour des galeries ou des particuliers, affiches, etc.). Le livre sera aussi disponible en version collector à tirage unique, inséré dans un coffret avec un tiré à part numéroté et signé par l'auteur. Plus charnel, sensuel et torride que jamais, laissez-vous happer par le tourbillon des sens, et succombez aux délices du plaisir !