La vélodyssée. De Nantes à Hendaye

La Vélodyssée, partie française de l'EuroVelo 1, traverse la Bretagne et longe l'Atlantique jusqu'à la Côte basque. Un ouvrage qui complète la première partie de l'itinéraire publiée dans "La Bretagne à vélo - Le canal de Nantes à Brest et la Vélodyssée" (tome 2) en 21 étapes. 840 km de véloroutes longeant l'estuaire de la Loire puis l'océan Atlantique jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Un périple au long cours, un dialogue permanent avec la mer et les vagues, les ports et les îles... Des informations culturelles et touristiques sur le patrimoine pour chaque étape. 34 cartes détaillées, des conseils et des informations pratiques (loueurs de vélos, hébergements "Accueil Vélo" privilégiés...).