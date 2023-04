Je dessine mes kokeshis Niko-Niko

Les poupées appelées "kokeshi" sont originaires de la région de Tohoku, au nord du Japon. Sculptées en bois et peintes à la main, elles ont un corps cylindrique, une tête bien ronde, et elles portent une tenue traditionnelle. De la musicienne à la gourmande en passant par la danseuse aux éventails... ce livre permet d'apprendre à dessiner ces adorables poupées japonaises en seulement quelques étapes. En changeant leur coiffure, leurs accessoires et leurs habits, elles peuvent être déclinées à l'infini, permettant de créer sa propre collection de poupées kokeshi.