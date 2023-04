Résurrections. Traverser les nuits de nos vies. Traverser les nuits de nos vies

Résurrections Deuils, dépressions, naufrages éthiques, ruptures amoureuses... Nul n'échappe à ces chutes existentielles qui nous remettent en question : saurons-nous traverser ces nuits et nous relever - autrement dit : ressusciter ? La métaphysique chrétienne peut nous aider à sortir de ces épisodes tragiques de l'existence, à les commuer en situations résurrectionnelles, porteuses d'espérance. Denis Moreau y entremêle réflexions philosophiques et témoignages personnels pour examiner quelques-unes des catastrophes que la vie nous réserve et décrire la façon chrétienne de tenter de les traverser, à la lumière de la foi en la résurrection du Christ. Parce que les petites résurrections dans nos vies sont comme des rejetons de la grande. Et que, ainsi que l'écrit Hemingway : "L'homme n'est pas fait pour être vaincu. L'homme peut être détruit, mais pas vaincu". Denis Moreau Agrégé et docteur en philosophie, il enseigne la philosophie moderne et la philosophie de la religion à l'université de Nantes. Il est, entre autres l'auteur, de Les Voies du salut (Bayard, 2010), Comment peut-on être catholique ? et Nul n'est prophète en son pays (Seuil, 2018 et 2019).