"Metin Arditi, l'écrivain des âmes". Le Figaro littéraire Vérone, 1978. Renato, sept ans, entretient avec son père une relation merveilleuse, que bouleverse l'enlèvement de l'homme d'affaires par un commando des Brigades rouges. Peu après cette épreuve, il met fin à ses jours. Renato et sa mère s'exilent en Suisse. Dix ans passent. Au cours de sa scolarité, Renato croise le professeur Paolo Mantegazza, un Italien, responsable des activités théâtrales, comme lui passionné de haute montagne. Une amitié elle aussi merveilleuse s'établit entre les deux, faite d'admiration réciproque et de grande estime. Renato voit en lui un père de substitution. Mais derrière le maître se cache celui-là même qui avait machiné l'enlèvement du père de Renato. Le pardon sera-t-il possible ? Ecrivain francophone d'origine turque, Metin Arditi est l'auteur de nombreux essais et romans, parmi lesquels Le Turquetto, prix Jean Giono, et, paru récemment, L'homme qui peignait les âmes, prix de l'Université Catholique de l'Ouest 2021. Tu seras mon père a reçu le prix Machiavel 2022.