Ma jolie Ferme. Découvre et Ecoute

"La vache meugle : Meuh ! " "La poule glousse : Cot-cot codec ! " Ce livre aux illustrations tendres et colorées propose aux tout-petits de découvrir la ferme : les enclos, le pré, l'étang et la grange... Sur chaque double-page, ils vont découvrir le nom de 5 animaux, le nom et le son de leurs cris, ainsi qu'une joyeuse mélodie. Ils s'amuseront à chercher les animaux dans l'illustration : une joyeuse façon de favoriser l'apprentissage et l'interactivité. En tout 25 phrases et cris et 5 mélodies pour favoriser l'éveil des tout-petits, exercer leur motricité fine et enrichir leur vocabulaire.