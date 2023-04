Vivre sans pourquoi. Itinéraire spirituel d'un philosophe en Corée

Vivre sans pourquoi Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de l'après, oser un amour plus vrai : un véritable art de vivre. Alexandre Jollien retrace l'itinéraire spirituel qui l'a conduit à tout quitter pour s'installer avec sa femme et ses trois enfants en Corée du Sud. Il confie ses doutes, ses désillusions, ses moments de bonheur. Il livre un enseignement lumineux, un appel toujours plus fort à descendre au plus profond de soi pour trouver la paix, la joie et un authentique amour du prochain. Ce journal spirituel est une invitation à mettre en pratique une ascèse très concrète : du corps, de l'âme et de l'autre, il faut prendre grand soin. Alexandre Jollien Né en 1975, il a vécu dix-sept ans dans une institution pour personnes handicapées physiques. Philosophe et écrivain, il est l'auteur d'une oeuvre qui connaît un succès constant, notamment avec, au Seuil : Le Métier d'homme (2002), La Construction de soi (2006), Le Philosophe nu (2010), Petit traité de l'abandon (2012).