Mes dessins kawaii super magiques !

Une sorcière sur son balais, un chat ensorceleur, un magicien vodou... Découvre au fil des pages une foule de personnages adorables et rigolos inspirés de l'univers Kawaii japonais. Apprends à dessiner en t'amusant grâce à une méthode qui permet de les reproduire à partir de formes simples et en seulement quelques étapes. Proportions, expressions du visage, mise en couleur : apprivoise les codes du dessin kawaii et crée tout un petit monde irrésistible !