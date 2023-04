Périgord Quercy. Dordogne, Lot, Edition 2023

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Rocamadour , Sarlat , Le pont Valentré ... - Les coups de coeur : Descendre la Dordogne en kayak ; Se rafraîchir dans les eaux du Célé ; Méditer sur les chemins de St-Jacques ... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Croisière pirate sur le Lot ; Spéléologie à Beaussac ; Randonnée avec un âne dans la vallée du Célé ... - Des suggestions d'itinéraires : Vallée de la Dordogne, entre Quercy et Périgord en 8 jours ; Vallées de préhistoire en 4 jours ; A vélo le long du Lot en 3 étapes ... - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Les plus : 45 promenades et circuits - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 7 micro-régions : Sarlat et le Périgord noir ; Bergerac et le Périgord pourpre ; Périgueux et le Périgord blanc ; Brantôme et le Périgord vert ; Souillac et le haut Quercy ; Figeac entre Lot et Célé ; Cahors et le bas Quercy. Pensez à utilisez en complément notre Carte Départemental Corrèze, Dordogne n°329, notre Carte Départemental Lot, Tarn-et-Garonne n°337. MICHELIN vous GuideVert la France de vos rêves !