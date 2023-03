Écoute ton âme, elle te parle. Un chemin initiatique en 12 étapes pour grandir en conscience

Il existe des secrets enfouis dans les symboles et les mythes, des énigmes sacrées que d'anciens sages nous ont léguées pour nous guider vers notre âme. Comme l'entrevoyait le psychanalyse C. G. Jung, pénétrer dans les arcanes des symboles permet de nourrir son âme et de cheminer sur une route empruntée par les dieux de l'Olympe ! Car les symboles nous relient au monde subtil de l'âme, nous ouvrent les portes d'une véritable expérience initiatique nous menant vers notre moi profond. Dans cet ouvrage, Aurore Larcher vous propose un cheminement sur la voie de votre Ame à travers 12 étapes - héritées des initiations antiques -, pour vous délester des illusions propres à la société moderne. Elle vous invite à lâcher votre masque social, à vous débarrasser des oripeaux du " faux-soi ", à vous affranchir du matérialiste et du mode de vie " en hyper " (hyperactivité, hyperconnexion...), pour vous diriger vers l'Essentiel. L'émergence de ce nouvel état d'être, de cette sensation parcellaire ou continue de plénitude, influera sur tous vos actes et vos choix.