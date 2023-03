Bardot, la pasionaria

Star parmi les stars, Brigitte Bardot a aussi été, pour le monde entier, le plus célèbre des sex-symbols. Elle garde aujourd'hui une place unique dans la mémoire du public. Dans cette remarquable biographie, Catherine Rihoit décrypte l'histoire du mythe BB. Brigitte Bardot, plusieurs vies en une Star parmi les stars, Brigitte Bardot a été, pour le monde entier, le plus célèbre des sex-symbols. Très peu de vedettes ont, comme elle, lancé des modes durables et contribué à révolutionner les moeurs. Par un instinct étonnant, Brigitte Bardot a su, tout au long de sa vie, annoncer les évolutions de son époque. La fillette choyée, la collégienne de Passy, la jeune mariée " jolie madame ", l'Eve décoiffée et boudeuse, la hippie de luxe, la femme de cinquante ans désabusée sont les principaux incarnés tout à tour par cette enfant solaire dont les coups de tête et les rébellions ont marqué l'époque. Les années sont recréées et analysées par Catherine Rihoit. Cette biographie saisit la naissance d'un mythe, fait la part de la légende et de la vérité, fixe la double image, définitive et fascinante, de Brigitte Bardot en tant que femme et de " B. B. " en tant que phénomène. Contrairement à d'autres grandes actrices, Brigitte Bardot a su quitter le cinéma à temps pour enchaîner sur une seconde vie, consacrée à la protection des animaux et à la défense de leurs droits, afin de vivre ce qui a toujours été, plus que le cinéma, sa véritable passion. Remarquablement, après avoir été une pionnière dans la libération de l'image féminine, elle l'a été une seconde fois en ce qui concerne la cause animale. Cette édition constitue l'édition mise à jour et augmentée de Brigitte Bardot, un mythe français (Olivier Orban, 1986), considérée comme l'une de ses meilleures biographies.