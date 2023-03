Villes et histoire au Brésil. Essais de rythmanalyse

Ce recueil d'essais sur l'histoire du Brésil repose sur un double pari : faire de la ville le personnage principal de cette histoire, et du rythme, le moteur de l'invention ou de l'articulation des espaces et sociétés. Si la ville est le sujet de l'histoire du Brésil, c'est parce qu'elle est un point d'articulation et un lieu de création ou d'impulsion d'un ensemble de processus rythmiques qui vont donner forme au Brésil. Les cas d'études que l'ouvrage analyse ici ambitionnent de poser les bases d'une rythmanalyse de la ville brésilienne qui invite à porter son attention sur les mobilités et les mouvements, les temporalités et leurs intervalles qui tressent la trame spatiale des sociétés.