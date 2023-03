Un prénom en trop

On ne naît pas tueur, on le devient. Rebecca pensait mener une vie sans histoire jusqu'à ce qu'elle devienne victime du harcèlement d'un homme : il la suit, la piste sur les réseaux, en vient à tout connaître d'elle. Pourquoi considère-t-il Rebecca comme " une bonne pioche " ? Pourquoi la traque-t-il ainsi, la prend-t-il en filature, multiplie-t-il les actes de malveillance, exacerbant sa peur et son angoisse ? Et surtout, jusqu'où ira-t-elle pour s'en libérer ?