La carte des confins Tome 3 : La destinée des de l'Avalon

Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Ce troisième tome suit les membres de L'Avalon avant l'arrivée de Callie et leur grande quête dans les Confins. L'histoire commence avec Bold, le personnage préféré des lecteurs de La Carte des confins. Il n'est alors qu'un jeune marin avide de faire ses preuves, qui voit ses certitudes vaciller quand il se met à fréquenter des pirates, jusqu'à sa rencontre décisive avec Blake, le capitaine de l'Avalon. Cette histoire alterne avec celle de Blake, justement. On découvre son enfance sous la coupe d'un père abusif. Décidé à reprendre l'équipage à la mort de celui-ci, il devra faire ses preuves, heureusement bien entouré par Bold, Doc et Glenn. Pour assurer sa réputation autant que la loyauté de son équipage, il se lance à la conquête d'un trésor réputé inaccessible et rencontre en chemin Al, le sorcier des vents qui l'aidera dans cette quête... et bien d'autres. Il sera aussi aidé par de vieux amis de Bold et rencontrera celui qui deviendra son pire ennemi, le Capitaine Thull.