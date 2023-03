Clodia ou le scandale de la Bonne Déesse

Un polar politique dans la Rome antique. Clodia est une héritière. Figure sulfureuse de la jeunesse dorée de Rome au Ier siècle avant notre ère, elle est issue de la puissante famille patricienne des Claudii, qui occupe, de génération en génération, les plus hautes fonctions. Clodia est belle, Clodia est puissante. A la suite d'un retentissant scandale politique et religieux impliquant son frère, elle est amenée à jouer un rôle de premier plan auprès de César et Cicéron. Tandis que sa propre famille se déchire et que la République agonise, minée par la lutte entre le clan conservateur du Sénat et le subversif parti populaire qu'elle et son frère ont rallié, Clodia s'émancipe progressivement des contraintes de son sexe, femme libre inspirant au jeune poète Catulle une passion brûlante.