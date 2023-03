Le chrétien peut-il aussi être citoyen ?

Y a-t-il incompatibilité entre la loi de Dieu et la loi de la République ? Non répond l'auteur ; les deux lois ne sont pas du même ordre et les Chrétiens sont à même d'être non seulement des citoyens de plein exercice, mais les moteurs d'une démocratie renouvelée. Le chrétien apporte une plus-value à la vie démocratique. Pour en faire la démonstration l'auteur commence par un diagnostic sur la situation actuelle de la démocratie et son rapport aux religions. Puis il en vient aux difficultés du christianisme à se faire entendre dans ce monde démocratique. Dans cet ouvrage Bernard Bourdin développe de nombreux thèmes, historiques et contemporains : l'autorité et le pouvoir, la légitimité, le bien commun, la nation, la représentation politique, le dialogue des civilisations et pour conclure l'urgence écologique. Or, par rapport à ces questions, il montre que la foi du-chrétien est une ressource civique. Car l'originalité chrétienne est de ne pas réduire la vie politique. D'où sa mise en avant de la notion clé, la dé-coïncidence. Tout le défi de la démocratie est qu'elle ne peut jamais faire coïncider la vie politique avec le droit, comme elle ne peut jamais faire coïncider les exigences de la politique et de la religion. L'originalité de la responsabilité civique ne réside dans aucune norme préétablie juridique ou religieuse, mais dans la délibération publique. La démocratie est par conséquent la preuve de l'inachèvement de la vie terrestre. Elle ne coïncidera jamais avec le Royaume de Dieu.