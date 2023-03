L'exception éducative libanaise. Et le lien avec la France

A un moment où se joue l'avenir du Liban, l'éducation est plus que jamais une priorité absolue dans ce pays, à travers, notamment, le réseau des établissements français. Elle revêt une importance majeure, tant en termes de cohésion sociale que de relance économique. L'ouvrage présente d'abord le paysage éducatif libanais dans son ensemble. Un système éducatif marqué par la prédominance de l'enseignement privé (près de 70 %) qui exerce une sorte de service public, non gratuit, et un secteur d'éducation public relativement en difficulté sauf au niveau du lycée, accueillant de façon alternée, à l'école primaire, les enfants libanais et les enfants réfugiés syriens. Il présente ensuite le partenariat franco-libanais à travers le plus grand réseau d'établissements hors de France (60 établissements) délivrant un enseignement strictement fondé sur les programmes français, dans un pays pilier de la francophonie (et, à travers l'exemple singulier du Liban, à faire connaître ce réseau français sans égal dans le monde constitué de plus de 500 établissements installés dans 139 pays).