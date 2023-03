Rencontres fortuites

Paris, 1963. Shirley, une jeune Canadienne excentrique, a, semble-t-il, un don pour choisir les mauvais maris. Alors que le premier est mort d'une tragique chute à bicyclette, le second, un journaliste français, vient de la quitter sans un mot. Errant à travers la ville en attendant son retour, elle multiplie aventures loufoques et rencontres désopilantes - une peintre hystérique et suicidaire, une famille au bord de la crise de nerfs, ou encore le " Grec d'en haut ", Eros en congé sabbatique. Par l'intermédiaire de Shirley, héroïne ingénue et frondeuse, et grâce à son talent indéniable pour le comique de situation, Mavis Gallant, lauréate du PEN/Nabokov Award, signe un texte d'une ironie à la fois mordante et dramatique. " Une satire sociale piquante et pleine d'esprit. " Télérama