Caviar magazine N° 14

Dans ce numéro 14 sur le thème Football et santé, découvrez les interventions d'Earvin Ngapeth, volleyeur international français pour la rubrique "On a parlé foot avec" ainsi que Claude Puel, ancien footballeur et coach français pour la rubrique "La tactique" , entre autres. - Un dossier spécial : Le foot est-il dangereux pour la santé ? Santé mentale, accidents, commotions cérébrales, découvrez la face cachée du monde du foot. - Des articles aux sujets et publics variés : "Supporter un club, on pour le coeur ? " ou "L'endométriose dans le foot" , entre autres.